خبير تقنيّ لـ "فلسطين أون لاين": ما حدث في لبنان اختراق سيبراني لأجهزة "البيجر" تمَّ التَّحكُّم به عن بعد

غزة/ محمد سليمان

أكد الخبير التقني خالد صافي أن ما السيناريو المتوقع حول ما حدث في لبنان، هو اختراق سيبراني للأجهزة من نوع "بيجر" تمت عن طريق اختراق فضائي، عبر تسخين درجة حرارة البطاريات عبر ترددات عالي التردد، مما يجعلها تفجر بنفس اللحظة والوقت.

وقال صافي لـ "فلسطين أون لاين": "الانفجارات لم تستهدف فقط عناصر حزب الله، ولكن مدنيين يحملون هذه الجهاز، وهو ما يعطي انطباع أن ما حدث اختراق سيبراني تم التحكم به عن بعد".

وأضاف صافي: "هناك أيضا سيناريو آخر وهو أن هذه الأجهزة قد دخلت إلى لبنان حديثًا، وتم اختراقها مسبقًا،

وأوضح أن العدد الكبير من الإصابات التي وقعت في لبنان جراء الانفجارات، تؤكد أن الاستهداف كان لكل من يحمل أجهزة "البيجر"، وهو ما ينفي وجود شظايا مسبقة تم زرعها بتلك الأجهزة.

وبين أن المؤكد أن الأجهزة مؤكدة مع المدنيين بشكل كبير وتم استهدافها بنفس الوقت من خلال تدخلات تقنية عالية.

وكان وزير الصحة اللبناني أعلن استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب الله في جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ووجه وزير الصحة نداء إلى كافة المستشفيات باستقبال جميع المصابين، في حين قال الدفاع المدني اللبناني إن المستشفيات في الجنوب تجاوزت قدرتها الاستيعابية، ونعمل على نقل الجرحى خارج المحافظة.

من جهته، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، إنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.‏

وأضاف حزب الله، في بيان صحافي، "أنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة".

وأكد البيان، على أنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.‏

و"البيجر" هو جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول، ويُسمى أيضا جهاز النداء اللاسلكي، يمكن استخدامه للتواصل داخل المؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، ويعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.