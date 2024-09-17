"حزب الله" يصدر بيانًا جديدًا بشأن انفجار أجهزة لاسلكية لدى عدد من عناصرها

لبنان/ فلسطين أون لاين

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، إنه بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى ‏بعد ظهر هذا اليوم فإنّنا نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي والذي ‏طال المدنيين أيضًا وأدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.‏

وأضاف حزب الله، في بيان صحافي، "أنّ شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصارًا ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانيًا متواصلًا وسيبقى موقفنا هذا بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية الباسلة محل اعتزازنا وافتخارنا ‏في الدنيا والآخرة".

وأكد البيان، على أنّ هذا العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد.‏

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، استشهاد إثنين من عناصرها وطفلة، بسبب انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بـ "البايجر".

وقال حزب الله في بيان أولي له، مساء اليوم الثلاثاء، إن عددًا ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة "البايجر"، والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات الحزب ‏المختلفة، قد انفجرت بشكل غامض، وأدّت إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.

وجاء في البيان: "تقوم الأجهزة المختصة في حزب الله حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة".

وتابع: "‏وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية".

ودعا حزب الله، اللبنانيين إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة؛ "التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني".

واستطرد: "ونؤكد أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد".