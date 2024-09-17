وكالة "مهر": إصابة السفير الإيراني لدى لبنان جراء انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت وكالة "مهر" للأنباء بإصابة مجتبى أماني، سفير إيران لدى بيروت، بجروح طفيفة جراء انفجار جهاز "بيجر" إثر الاستهداف الأخير في لبنان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم السيراني الذي ضرب الأجهزة اللاسكلية اليوم الثلاثاء، وتسبب في إصابة المئات هو هجوم إسرائيلي.

وأصيب المئات من عناصر "حزب الله" اللبناني جراء انفجارات صغيرة ضربت أجهزة الاتصالات الخاصة بهم في عديد من المناطق اللبنانية، فيما اعتبره مسؤول من الحزب "أكبر اختراق أمني حتى الآن".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاستنفار إلى أقصى درجة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات اللبنانية.

وأشار بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إنه يتوافد على المستشفيات أعداد كبيرة من المصابين بجروح مختلفة، تبين بصورة أولية أن الإصابات تتصل بتفجير أجهزة لاسلكية كانت بحوزة المصابين.

وأعلن البيان حالة الاستنفار العامة في المستشفيات اللبنانية، بناء على طلب الوزارة من جميع المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في المناطق المتاخمة لأماكن حصول الإصابات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية بتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ الصحية، والبقاء على تنسيق مع وزارة الصحة العامة لسرعة توزيع الإصابات وضمان السرعة في بدء علاجها.

وطلبت وزارة الصحية اللبنانية من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة اتصالات لاسلكية الابتعاد عنها ريثما تتبين حقيقة ما هو حاصل.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق من اليوم، بأن إسرائيل فجرت بواسطة تقنية عالية أجهزة الاتصالات اللاسلكية المحمولة باليد لعناصر من "حزب الله" في أكثر منطقة بالبلاد.