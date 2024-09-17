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ماذا نعرف عن جهاز "البيجر" الذي انفجر في عناصر حزب الله؟

17 سبتمبر 2024 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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ما هو جهاز البيجر الذي فجرته "إسرائيل" في عناصر حزب الله؟
وكالات/ فلسطين أون لاين

أصيب المئات من عناصر حزب الله اللبناني، بصورة بالغة اليوم الثلاثاء في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

وحسب المعلومات الأولية فإن أجهزة الـpagers انفجرت بحامليها في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان والجنوب (النبطية والحوش وبنت جبيل وصور).

ووسط استنفار أمني وصحي غير مسبوق في البلاد منذ انفجار المرفأ قبل 4 سنوات، غصّت المستشفيات بمئات المصابين.

في حين أكدت مصادر، أن الانفجارات استمرت حوالي نصف ساعة متتالية.

وأوضح مسؤول في حزب الله أن مئات المقاتلين لديهم مثل هذه الأجهزة، وتكهن بأن البرامج الضارة ربما تسببت في تسخين الأجهزة وانفجارها.

كما أضاف المسؤول، أن بعض الأشخاص شعروا بسخونة أجهزة "البيجر" الخاصة بهم وتخلصوا منها قبل انفجارها، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

البيجر هو جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول، ويسمى أيضا جهاز النداء اللاسلكي، يمكن استخدامه للتواصل داخل المؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة. يعمل ببطاريات قابلة للشحن، ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.

وشاع استخدام البيجر في تسعينات القرن الماضي، ثم تقلص استخدامه تدريجيا مع ظهور الهواتف المتحركة، حتى لم يعد يستخدم إلا في الحالات النادرة وفي مناطق يضعف فيها (أو لا يصلها) بث الهاتف المتحرك (المحمول/النقال/الجوال).

كما ظل جهاز النداء (الـ"بيجر" أو البليب Bleep/Bleeper/Pager) مستخدما في بعض المستشفيات، حيث يكتفي الأطباء بالتواصل عبر هذا الجهاز الصغير، ويستدعي بعضهم بعضا تفاديا للصخب الذي تحدثه المكالمات الهاتفية، وحتى لا تؤثر ذبذبات الهواتف المتحركة على الاجهزة الطبية الموجودة في تلك المستشفيات.

كما أن جهاز النداء هذا لا يزال مستخدما لدى بعض القوات الأمنية والعسكرية، تفاديا لعمليات الاختراق، ومن بينها حزب الله اللبناني.

تعمل أجهزة البيجر ببطاريات الليثيوم التي قد تعمل نحو 30 ساعة متواصلة، وقد تم تطوير النسخ الأولى من هذه الأجهزة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، وشاع استخدامها مع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن نفسه قبل انتشار الهواتف المحمولة.

في الأصل كانت منظومة أجهزة البيجر تعمل عبر موجات اتصال لاسلكي يتم إرسالها من هوائيات متخصصة، ومع التطور التكنولوجي بدأت تستوعب تقنيات التواصل المتطورة مثل التطبيقات والبلوثوت والوايفاي.

 

#لبنان #الاحتلال #انفجار

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