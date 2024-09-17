الخارجية القطرية: لا مستجدات بشأن مفاوضات وقف الحرب على غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء إنه لا توجد مستجدات بشأن الوساطة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأضاف الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن الجهود مستمرة لتجسير الفجوات وأن الوسطاء يقومون بكل ما يستطيعون للتوصل إلى صفقة، مؤكدًا أنَّ "الاتصالات متواصلة في إطار وقف الحرب على غزة".

وشدد الأنصاري، على ضرورة وقف الحرب وعودة كل المتضررين إلى بيوتهم، مردفًا: "أولويتنا في قطر أن نوقف هذا النزاع وأن نتأكد أنه سيتوقف بشكل دائم".

وتابع: "من المهم وضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته في وجه الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة".