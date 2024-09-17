شبكة ABC: خلافات متزايدة بين المسؤولين العسكريين ونتنياهو حول شروط وقف إطلاق النار مع حماس

ترجمة فلسطين أون لاين

كشف تقرير إخباري أمريكي عن أن (إسرائيل) تشهد خلافات متزايدة بين المسؤولين العسكريين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول شروط وقف إطلاق النار مع حماس، في وقت حرج يهدد بتفاقم الصراع مع حزب الله في لبنان.

وجاء في تقرير لمات جوتمان على شبكة ABC News الأمريكية، الأحد الماضي، أن الجدل الرئيسي يدور حول إصرار نتنياهو على احتفاظ (إسرائيل) بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. هذا الممر، الذي كان في السابق منطقة سكنية، تحوّل الآن إلى أكوام من الأنقاض في ظل العمليات العسكرية المستمرة.

وذكر التقرير أن المسؤولين العسكريين في (إسرائيل) يعبرون عن قلقهم من أن الإصرار على السيطرة على هذا الممر قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع ويجعل (إسرائيل) عرضة لمواجهة كارثية مع حزب الله.

ونقل التقرير عن أحد كبار المسؤولين العسكريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "نحن نخسر الحرب، ونخسر الردع، ونخسر الأسرى".

ويحذر المسؤولون من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى دخول (إسرائيل) في حرب واسعة النطاق مع حزب الله، وهي حرب سيكون من الصعب للغاية إنهاؤها.

وذكر التقرير الإخباري أن هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد داخل المؤسسة العسكرية من العواقب المترتبة على عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

وفي الوقت الذي يسعى فيه مسؤولون "إسرائيليون"، مثل وزير الجيش يوآف غالانت، إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس، يعتبرون أيضًا أن هذا الاتفاق ضروري لخفض التصعيد مع حزب الله.

وتابع التقرير "حزب الله، الذي يواصل تنفيذ هجمات صاروخية على الشمال من لبنان، وافق على المعايير العامة لاتفاق لخفض "الأعمال العدائية"، ولكن مشاركته مشروطة بإبرام (إسرائيل) لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس يشمل انسحاب جميع قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.

الموقف من ممر فيلادلفيا

وبحسب التقرير على شبكة ABC News، يعتقد بعض المسؤولين "الإسرائيليين" أن نتنياهو قد يكون عمدًا يحاول إعاقة المفاوضات من أجل تحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس، من خلال الإصرار على بقاء ممر فيلادلفيا تحت السيطرة "الإسرائيلية". تساءل أحد هؤلاء المسؤولين: "إذا كانت فيلادلفيا مهمة إلى هذا الحد، فلماذا انتظرنا ثمانية أشهر للاستيلاء عليها؟"

تحديات عسكرية ولوجستية

ويقول التقرير إن (إسرائيل) تواجه أيضًا تحديات كبيرة تتعلق بالقدرة على مواجهة حزب الله في حال اندلاع حرب جديدة. هناك قلق بشأن ما إذا كانت (إسرائيل) تمتلك الكمية الكافية من الذخائر والصواريخ اللازمة لدفاع فعال. وصرح أحد المسؤولين بأن هناك صعوبات كبيرة في الحصول على الذخائر الهجومية المباشرة اللازمة لتحويل القنابل "الغبية" إلى أسلحة موجهة بدقة.

التصدي لهجمات "أنصار الله"

إضافة إلى التهديدات من حزب الله، تواجه (إسرائيل) تهديدات من جماعة أنصار الله الحوثيين التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على (إسرائيل)، يوم الأحد، استهدف "هدفًا عسكريًا مهمًا" في تل أبيب.

ويحذر المسؤولون الإسرائيليون من أن أنصار الله قد يواصلون الهجمات بغض النظر عن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس.

ضغوط داخلية وخارجية

في ظل هذه الظروف المعقدة، تواجه (إسرائيل) ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج. هناك قلق من أن القتال المستمر مع حماس وحزب الله، بالإضافة إلى التهديدات من أنصار الله، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية ويزيد من التحديات التي تواجهها (إسرائيل).

وذكر التقرير الإخباري أن المسؤولين "الإسرائيليين" يستعدون لمواجهة أية تداعيات قد تنجم عن تصاعد الصراع، ويحاولون إيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار والأمن في الكيان في ظل الظروف الحالية.