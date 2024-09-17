فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزّة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ترتفع إلى 41 ألفًا و252 شهيدًا

التّعليم: 718 ألف طالب بغزة حُرموا من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العُدوان

الاحتلال يأخذ قياسات منزل "صائد الشّاباص" بالقدس المحتلّة

"وبعضهم ارْتقوا وهم على رأس عملهم".. 1151 شهيدًا من القطاع الطّبي منذ بدء الحرب على غزة

زوجةُ نتنياهو ترفضُ تعيين "ساعر" وزيرًا للحرب ومصدر عبري يكشف: "لن يوقّع الاتّفاق حتّى ترضى سارة"

الاحتلال يُسلّم جثمان منفّذ عملية "الكرامة" وعشيرة الجازي تؤكد: نريد تشييعًا يليق بالشّهيد وما قدّمه

مجهولون يسْرقون كميات كبيرة من معدّات عسكرية خاصّة بجنود الاحتلال.. كيف تسلّلوا إلى قاعدة مُغلقة؟

حزب الله يسيطر على طائرة مسيّرة وينشر مقطعًا مصوّرًا لجنود الاحتلال.. ما مهامُها؟

بينهم 3 سيّدات وصحفي.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ347.. ليلةٌ مخضّبة بالدّماء في المحافظة الوسطى وغزّة

كاتب أمريكي: الهجمات الصّاروخية الأخيرة على (إسرائيل) تكشف تكتيكات متطورة

17 سبتمبر 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
...
ترجمة فلسطين أون لاين

توقّف الكاتب الأمريكي جوناثان فيلدستين عند الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت (إسرائيل) انطلاقاً من اليمن، مشيراً إلى أنها تعد جزءًا من تكتيكات متطورة تنتهجها قوى المقاومة في المنطقة العربية مثل أنصار الله وحزب الله.

وذكر الكاتب في مقال نشره في منصة Higher Ground أن هذه الهجمات، التي تضمنت إطلاق صاروخ باليستي من مسافة تزيد عن 1,000 ميل صباح الأحد الماضي، تكشف عن سعي تلك القوى لاختبار فعالية الدفاعات "الإسرائيلية" واستغلال الثغرات فيها.

في الساعة 6:34 صباحًا بتوقيت (إسرائيل)، أطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء الكيان، مما أثار قلق المستوطنين بشكل كبير. وكان من المتوقع أن تكون هذه الهجمات جزءًا من تصعيد من قبل حزب الله من الحدود اللبنانية، إلا أنه تبين فيما بعد أن الصاروخ أُطلق من اليمن بواسطة أنصار الله.

وأوضح فيلدستين أن الهجوم الصاروخي يبرز مدى تطور الأسلحة المستخدمة، حيث لم تتمكن الدفاعات "الإسرائيلية" من اكتشاف الصاروخ أو اعتراضه قبل دخوله الأجواء "الإسرائيلية".

في السياق نفسه، أشار الكاتب إلى أن قوى المقاومة في اليمن ولبنان وسوريا وحتى العراق وإيران تراقب بتمعن استجابة (إسرائيل) للهجمات، مضيفاً أن هذه الجماعات تطور أساليبها استنادًا إلى ما تتعلمه من الردود الدفاعية "الإسرائيلية"، وهو ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في وتيرة التهديدات.

وربط فيلدستين بين هذه الهجمات والذكرى السنوية للحرب التي اندلعت في أكتوبر 2023 عندما أطلقت كتائب القسام آلاف الصواريخ على كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن إيران تلعب دورًا محوريًا في تمويل وتسليح هذه الجماعات، بهدف إضعاف الردع الإسرائيلي.

على الرغم من عدم وقوع إصابات في الهجوم الأخير، إلا أن فيلدستين حذر من أن هذه الحوادث قد تؤدي إلى تصعيد أكبر. وأعرب عن اعتقاده بأن الرد الإسرائيلي "سيكون صارمًا لاستعادة الردع" ضد تلك الجماعات، مشيرًا إلى أن حزب الله قد قام بإطلاق 40 صاروخًا إضافيًا بعد فترة وجيزة من الهجوم الحوثي.

وأكد فيلدستين أن هجمات المقاومة في المنطقة العربية تزداد تعقيدًا، وأن مواجهة هذه التهديدات المتطورة "تتطلب استجابة حاسمة من (إسرائيل) للحفاظ على أمنها"، بحسب تعبيره.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة