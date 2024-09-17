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الصّحة بغزّة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" ترتفع إلى 41 ألفًا و252 شهيدًا

17 سبتمبر 2024 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أصدرتْ وزارة الصحة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ347 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و84 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,252 شهيدًا و 95,497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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