التّعليم: 718 ألف طالب بغزة حُرموا من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العُدوان

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 11 ألف طالب فلسطيني ارتقوا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وتصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بالضّفة الغربية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إلى استشهاد 10888 طالب في غزة، وإصابة 17224 منذ بدء العدوان.

ولفتت إلى أنه بلغ عدد الطلاب الشهداء في الضّفة الغربية إلى 113 شهيدًا، وأُصيب 548 آخرين، إضافة إلى اعتقال 492، منذ السابع من أكتوبر.

وقالت، إن 529 معلمًا وإداريًا استُشهدوا، وأصيب 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 129 في الضفة الغريية.

وذكرت أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات، و65 تابعة لـ "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب بقطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل.

كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

ومنذ بدء العدوان حرم الاحتلال أكثر من 718 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.