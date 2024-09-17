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الاحتلال يأخذ قياسات منزل "صائد الشّاباص" بالقدس المحتلّة

17 سبتمبر 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

باشرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، بأخذ قياسات منزل الأسير إبراهيم منصور في بلدة بدو شمال غرب القدس، تمهيداً لهدمه.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة منصور فجر اليوم، وشرعت في أخذ قياسات المنزل.

وفي 22 تموز/ يوليو، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم منصور (23 عامًا)بتهمة تنفيذه عملية نوعية، أسفرت عن قتل ضابط "إسرائيلي" داخل شقته السكنية بمستوطنة "غيفعون الجديدة" شمال غرب القدس.

وعثرت شرطة الاحتلال في 8 يوليو/ تموز، على الضابط يوهاي أفني (40عامًا) الذي يعمل في "إدارة السجون الإسرائيلية" (الشاباص) مقتولًا بشقته شمال غربي القدس المحتلة.  

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن المتهم بقتل السجّان أفني، قبل أسبوعين، هو الأسير المحرر إبراهيم منصور من سكان بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة وهو أحد عناصر حركة حماس.

 وبحسب التحقيقات فإن الاحتلال اتهم منصور، بطعن السجان أفني (40عاما) حتى الموت داخل شقته قبل حرقها في مستوطنة (نيو جبعون) المقامة على أراضي قرية بيت إجزا شمال غربي القدس في 7 يوليو/تموز الجاري.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #صائد الشاباص #إبراهيم منصور

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