"وبعضهم ارْتقوا وهم على رأس عملهم".. 1151 شهيدًا من القطاع الطّبي منذ بدء الحرب على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 1151 عاملًا بالقطاع الطبي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالسابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2023.

ونشرت وزارة الصحة بقطاع غزة، تقريرا مفصلا حول شهداء القطاع الصحي، رصدت فيه بيانات 986 شهيدًا من القطاع الصحي بغزة، 706 منهم من الذكور، و280 من الإناث.

ووثّق التقرير ارتقاء 593 شهيدًا من العاملين بوزارة الصحة، 230 منهم استشهدوا وهم على رأس عملهم، و309 موظفين سابقين،و 39 شهيدًا من القطاع الصّحي الخاص.

وتوزعت أعداد شهداء القطاع الصحي وفقا لطبيعة العمل كالتالي: 146 أطباء، 31 طبيبًا بشريًا متخصصًا، 50 طبيبَ أسنانٍ، 65 طبيبًا بشريًا عامًا، 18 سائق إسعاف.

وبلغ عدد شهداء القطاع الصحي الموثقة بياناتهم ضمن سجلات الشهداء لدى وزارة الصحة 868 شهيدًا.

وأمس الإثنين، نشرت وزارة الصحة قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين استُشهدوا خلال "حرب الإبادة الجماعية.

وتضمنت القائمة أسماء 34 ألفًا و344 فلسطينيًا استشهدوا خلال الحرب، من ضمنهم 11 ألفا و983 طفلًا أعمارهم أقل من 18 عامًا.

ومن ضمن هؤلاء الأطفال، وثقت الوزارة أسماء نحو 710 أطفال قُتلوا وأعمارهم لم تتجاوز العام، كما وثقت الوزارة في القائمة أسماء 2734 فلسطينيًا بعمر أكثر من 60 عامًا.

ويوم الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن عدد شهداء ومفقودي الحرب وصل إلى 51 ألفًا و206 فلسطينيين، من ضمنهم 16 ألفًا و795 من الأطفال و171 رضيعا وُلدوا وقتلوا خلال الحرب، و710 قتلوا وعمرهم أقل من عام.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن الاختلاف في الأرقام بينه وبين وزارة الصحة يعود إلى أن الوزارة تعتمد الأرقام وفقا للبروتوكول المعمول به حسب منظمة الصحة العالمية، والقائم على اعتماد أعداد الشهداء الذين يصلون إلى المستشفيات ويدخلون إلى عملية الفحص الطبي، ويتم التأكد من استشهادهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.