الاحتلال يُسلّم جثمان منفّذ عملية "الكرامة" وعشيرة الجازي تؤكد: نريد تشييعًا يليق بالشّهيد وما قدّمه

فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسلم جثمان الشهيد ماهر الجازي منفذ عملية "الكرامة"، التي قتل فيها 3 جنود "إسرائيليين" الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الخارجية أن جثمان الجازي تم تسلمه من الجانب "الإسرائيلي" ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.

ومن جهته، قال كاسب الجازي شقيق الشهيد ماهر إنه تجري ترتيبات مع الخارجية الأردنية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلّقة بتسلم الجثمان.

وأشار الشيخ حابس الحويطات ابن عم الشهيد أن العشيرة مجتمعة لبحث كافة التفاصيل، مؤكدًا على أن العشيرة تريد تشييعًا يليق بالشهيد وما قدّمه.

والشهيد ماهر ذياب حسين الجازي ولد في 28 أبريل/نيسان 1985 بقرية أذرح التابعة لمحافظة معان، وينتمي إلى عشيرة الحويطات الأردنية، والدته تدعى عائشة، وله عدد من الإخوة منهم شادي وكاسب، وهو متزوج ولديه 5 أطفال، وهو من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.

وقُتل ثلاثة "إسرائيليين"، 9 أيلول/ سبتمبر الجاري في عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيليًا باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيدًا.

وذكرت تقارير عبرية، نقلًا عن مصادر أمنية أن منفذ العملية في معبر الكرامة هو سائق أردني، أطلق النار على عمال محطة الشحن "الإسرائيليين" في المعبر باستخدام مسدس من مسافة قريبة.

ونقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء، يوتام تسور، قوله: "هذا حادث خطير للغاية، لقد رأينا ثلاثة رجال ممددين فاقدين للوعي ولا نبض ولا تنفس، وكانت جروحهم ناجمة عن طلقات نارية في أجسادهم.