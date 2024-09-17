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مجهولون يسْرقون كميات كبيرة من معدّات عسكرية خاصّة بجنود الاحتلال.. كيف تسلّلوا إلى قاعدة مُغلقة؟

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مجهولون يسْرقون كميات كبيرة من معدّات عسكرية خاصّة بجنود الاحتلال.. كيف تسلّلوا إلى قاعدة مُغلقة؟

17 سبتمبر 2024 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

كشفت القناة 14 العبرية، أن مجهولين تسللوا إلى قاعدة لجيش الاحتلال في النقب قبل أيام وسرقوا كمية كبيرة من المعدات العسكرية الخاصة بالجنود.

وقالت القناة العبرية، إن مجهولين تسللوا إلى قاعدة للجيش في النقب قبل أيام وسرقوا كمية كبيرة من المعدات العسكرية تقدّر بـ 18 حاوية.

وفي أغسطس/ آب كشف موقع واللا العبري، أن الشرطة "الإسرائيلية" والشّاباك اعتقلوا جنديًا في جيش الاحتلال بعد العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المسروقة في منزله، والتي يشتبه في أنها مسروقة من قاعدة عسكرية في غلاف غزة.

وفي بداية معركة  "طوفان الأقصى"، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن قيام جندي بجيش الاحتلال بسرقة معدات وحاسوب جندي آخر قتل في معارك غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الحادثة وقعت بقاعدة تابعة لجيش الاحتلال في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تفصح الصحيفة عن اسم الجندي، وقالت، إنه سرق معدات وحاسوبا شخصيا لعسكري آخر، ولم تتطرق إلى ظروف الكشف عن الحادثة أو ما إذا تم توقيف الجندي من عدمه أو نوعية المعدات التي سرقها.

#الحرب على غزة #سرقة معدات #طوفان الأقصى

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