لبنان/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله سيطرته على طائرة مسيّرة للاحتلال، كانت تلقي منشورات تحذيرية جنوب لبنان.

ونشر حزب الله، أمس الإثنين، مقطعًا مصورًا للطائرة يظهر جنود الاحتلال وهم يجهزونها قبل إطلاقها، ثم مشاهد تحليقها فوق الأراضي اللبنانية، وإلقائها عليها.

والأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق بشأن إلقاء منشورات تطالب بإخلاء سكان بلدات في جنوب لبنان، مدعيا أنها “مبادرة خاصة” من أحد الألوية، وأن قيادة الجيش لم توافق عليها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن “إلقاء منشورات في جنوب لبنان كان مبادرة خاصة للواء الإقليمي 769 لم توافق عليها القيادة العليا في الجيش، وقد تم فتح تحقيق في الواقعة”.

وأضافت، أن "اللواء 769 هو المسؤول عن تأمين القطاع الشرقي من الحدود بين فلسطين ولبنان، وتقع قاعدته الرئيسية شمالي "كريات شمونة" في منطقة إصبع الجليل".

وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية، إلى أن الاحتلال وزّع منشورات في جنوب لبنان بناء على أوامر قادة اللواء 769 (تشكيل حيرام)، دون الحصول على موافقة أعلى مستوى قيادي في الجيش.





كما نشر الحزب مقطعًا مصورًا يوثق لحظة استهداف منظومة فنية في موقع “المالكية” الإسرائيلي، وذلك عبر مسيّرة انقضاضية.