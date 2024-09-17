بينهم 3 سيّدات وصحفي.. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت عبلة سعدات، زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، من منزلها في مدينة البيرة.

وقالت الجبهة الشعبية، إن اعتقال الاحتلال المناضلة عبلة سعدات، يُشكّل جريمةً صهيونيةً جديدة، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف قادة الحركة الوطنية والنسوية وعوائلهم، في محاولةٍ يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم، ويندرج ضمن مخطط يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني لاسيما المرأة الفلسطينية التي كانت دوماً في طليعة الحركة الوطنية.

كما اعتقلت الطالبة في جامعة بيرزيت، دعاء القاضي، من منزلها في المدينة، والسيدة تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي قتيبة حمدان بعد اقتحام منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت 3 شبان واستولت على مركبتهم.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين أسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، من منزلي ذويهما.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت 3 شبان، كما داهمت منزلًا لعائلة صوفان في بلدة مادما جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب سليمان صوفان.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ عبدالله علقم بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في مخيم شعفاط.

وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الأسير إبراهيم منصور منفذ عملية قتل السجان "الإسرائيلي"، تمهيداً لهدمه في بلدة بدو شمال غرب القدس.