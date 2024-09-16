"أنصار الله" تعرض لحظات إطلاق صاروخ "فلسطين 2" الفرط صوتي على "تل أبيب"

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت القوات المسلّحة اليمنية، اليوم الإثنين، مشاهد إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2" على هدف عسكري في يافا المحتلة "تل أبيب".

وتضمّن مقطع الفيديو مواصفات "فلسطين 2"، حيث بلغ مداه 2150 كم، وتصل سرعته إلى 16 ماخ.

ويعمل الصاروخ بالوقود الصلب على مرحلتين، ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاعات الجوية في العالم بما فيها القبة الحديدية.

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأحد، بأن صاروخًا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط "إسرائيل"، قادما من اليمن، تمكن من اجتياز أنظمة الرادار المختلفة، وسقط في غوش دان في "تل أبيب".

ومن جهته، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ ذات تقنية عالية، والذي تمكن من تجاوز منظومات الدفاع "الإسرائيلية" ووصل إلى هدفه على مسافة تقدر بـ2040 كيلومترًا، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وشدّد "الحوثي" في كلمته خلال الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن الموقف الثابت لـ"أنصار الله" هو تطهير فلسطين من الاحتلال.

وأوضح أن هناك تنسيق متواصل مع محور الجهاد والمقاومة.

وأكد أن عمليات قوات "أنصار الله" ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على غزة.

ولفت السيد الحوثي إلى أن العمليات المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى تواصل العمليات ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، واصفًا هذه العمليات بأنها ناجحة وذات تأثير كبير.