أنباء إقالة وزير الأمن"غالانت" تتسبب بتراجع الشيقل مقابل الدولار

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال متعاملون إن الحديث عن تفكير رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، أدى إلى انخفاض الأسواق المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وتراجع الشيكل بـ0.8% إلى 3.74 مقابل الدولار، وانخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسية في "تل أبيب" بنحو 1.5%.

وفي ظل خلافات بين "نتنياهو" و"غالانت"، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول بمكتب بين "نتنياهو"، الاثنين، قوله إن "نتنياهو" يتأهب لإقالة "غالانت" وتعيين زعيم حزب "اليمين الوطني"، جدعون ساعر، محله.

واعتبرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الاثنين، أنه في حال تعيين "ساعر" وزيرا للأمن فسيكون بمثابة "توقيع حكم بالإعدام على المختطفين" في قطاع غزة؛ لمعارضته الاتفاق المقترح لتبادل أسرى.

وأوضحت العائلات أنه "سبق أن عبر عضو الكنيست جدعون ساعر بشكل واضح وعلني عن موقفه المعارض لصفقة عودة المختطفين ووصفها بشروط الاستسلام".

وإضافة إلى الخلاف بشأن غزة، يرغب "نتنياهو" في شن عملية عسكرية واسعة في لبنان لمواجهة "حزب الله"، بينما يريد "غالانت" التوصل أولا إلى اتفاق لتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.