بعد استشهاد أخيه بين يديه ووفاة أمه.. تدهور صحة أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير ناصر الشاويش (50 عامًا) من بلدة عقابا شمالي طوباس، يعاني من ظروف اعتقالية صعبة.

وأوضحت محامية الهيئة بعد زيارتها الأخيرة لسجن "جلبوع"، أن "وضع الأسير الشاويش تدهور بشكل كبير بعد تلقيه خبر وفاة والدته يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي، وقبلها صدمة استشهاد أخيه المعتقل خالد بين يديه في مستشفى سجن ’الرملة’، والذي استشهد نتيجة تعرضه لجريمة إهمال طبي متعمد يوم 21 شباط/ فبراير الماضي، حيث ترك هذا الفقدان أثرا كبيرا عليه".

وجاء في بيان الهيئة، أن "الشاويش يعاني على الصعيد الصحي، من مشاكل عديدة في الحوض والعمود الفقري سببها هشاشة في العظام بسبب نقص حاد في فيتامين د، وهذا النقص سببه عدم التعرض للشمس والرطوبة العالية في السجن، وخلال فترة الحرب تم منع جميع الأدوية عنه".

وأشارت إلى أنه "علاوة على ما سبق، فقد تعرض الأسير قبل عدة أشهر خلال نقله في البوسطة من سجن ’نفحة’ إلى ’جلبوع’ إلى الاعتداء بشكل وحشي من قبل السجانين، تسبب له في كسور بالأضلاع والقفص الصدري، وفقد أغلب أسنانه الأمامية العلوية نتيجة لذلك".

وفي ما يتعلق بظروف الأسر، تقول المحامية نقلا عن الأسير "الضرب و المسبات ما زالت مستمرة، اقتحامات الغرف ورش الغاز المسيل للدموع لم يتوقف، الأكل سيء ولا تحسن يذكر، نأكل في صحون ومعالق بلاستيك، والتي تبدل كل أسبوع مرة، الأمراض منتشرة بين الأسرى، وخاصة الأمراض الجلدية، أكثر من نصف الأسرى في كل الأقسام مصابون بمرض الجرب، لا أدوية ولا علاج، كيس شامبو أحادي الاستعمال يعطي للأسير لاستعماله لمدة أسبوع ، حتى فرشاة الأسنان سحبوها من الأقسام من شهر ونصف تقريبا، لا كتب ولا أقلام، باختصار أوضاع السجون رجعت لما كانت عليه في سنوات الستينات وأسوأ، فقد الأسرى كل ما كان لديهم من إنجازات، والظروف التي نعيشها لا يتحملها إنسان".

وتابعت "علما أن الشاويش معتقل منذ يوم 2 حزيران/ يونيو 2002، وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد 4 مرات، وقد واجه تحقيقا قاسيا استمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد اعتقاله. له نجلان (خالد وهبة الله) تمكن من رؤيتهما لأول مرة عام 2005، كما استطاع استكمال دراسته داخل الأسر، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير، وقام بتأليف ديوان شعر بعنوان ’أنا سيد المعنى’".