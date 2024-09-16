استقالة 5 كُتَّاب من "جويش كرونيكل" بسبب "افتراءات جامحة" تتعلَّق بـ "السَّنوار" .. ما القصَّة؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

قبل يومين، قدمت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية "اليهودية" اعتذارًا لمتابعيها بعد نشرها تقريرًا مفبركًا عن قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، يحيى السنوار، أعده مراسل خدم كجندي كوماندوز خلال "عملية عنتيبي" وأستاذًا جامعيًا في "تل أبيب".

في أعقاب كشف التقرير المفبرك، استقال خمسة كُتاب من كُتاب الصحيفة، فيما أعلن كُتاب أعمدة بارزين في الصحيفة استقالتهم، وهم: جوناثان فريدلاند، وهادلي فريمان، وديفيد باديل، وديفيد آرونوفيتش، وانضم إليهم كولين شيندلر، أستاذ الدراسات الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة عن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري إن التقرير كان مكذوباً بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض أسرى الاحتلال لدى المقاومة عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه لا علم له بمثل هذه الوثيقة - وتساءلت عدة وسائل إعلام غبرية، عن هوية بيري وخلفيته المهنية.

ونظرًا للتشابه بين ادعاءات بيري وتصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقد تكهن البعض بأن هذا قد يكون جزءا من حملة تضليل أوسع

وفي خضم الجدل المتزايد، قامت الصحيفة اليهودية يوم السبت بإزالة مقالاته من موقعها على الإنترنت.

وقال جوناثان فريدلاند ، وهو كاتب عمود بارز في صحيفة الغارديان، يوم الأحد إنه سيستقيل من الجمعية اليهودية، التي ساهم فيها لمدة 26 عامًا.

وقال في رسالة إلى رئيس التحرير جيك واليس سيمونز، نشرت على موقع "إكس"، إن "الفضيحة الأخيرة تجلب عارًا كبيرًا على الصحيفة - نشر قصص ملفقة وإظهار أدنى أشكال الندم - ولكنها ليست سوى الأحدث".

"في كثير من الأحيان، تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها أداة حزبية وأيديولوجية، وتكون أحكامها سياسية وليست صحفية."

وأعاد الصحفي ديفيد آرونوفيتش نشر رسالة فريدلاند وقال: "لقد فعلت الشيء نفسه".

وفي الوقت نفسه، حذا الممثل الكوميدي والكاتب ديفيد باديل حذو الصحيفة، حيث أكد المتحدث باسمه يوم الأحد أنه "ليس لديه خطط لكتابة المزيد من الأعمدة للصحيفة ولكن لا توجد تعليقات أخرى في هذه المرحلة".

وقد غادرت هادلي فريمان، التي تكتب في صحيفة صنداي تايمز، الصحيفة أيضًا.

وقالت لإذاعة (بي بي سي 4) صباح الاثنين إنها والكتاب الآخرين الذين استقالوا "شعروا أنه لم تكن هناك معايير تحريرية" مطبقة على إيلون بيري "لأن هذا الصحفي كان ملتزما بأيديولوجية ربما كانت مماثلة لأيديولوجية هيئة التحرير".

وأضافت: "يمثل اليهود نسبة ضئيلة للغاية من السكان البريطانيين، أقل من واحد في المائة، ونريد أن يكون لدينا صوت حديث ليبرالي يمثل مشاعر اليهود البريطانيين... ما شعرت به بشكل متزايد هو أن كرونيكل اليهودية كانت تمثل وجهة نظر أكثر أيديولوجية بدلاً من وجهة نظر صحفية بحتة، وكانت تصبح أكثر يمينية وأكثر انسجامًا مع نتنياهو - وهو ما لا ينطبق على معظم اليهود البريطانيين".

وتابعت: "ولم يكن هذا هو السبب الذي دفعني إلى الانضمام إلى إحدى الصحف اليهودية البريطانية، لتمثيل آراء نتنياهو. بل إنني أريد أن أمثل آراء اليهود البريطانيين".

وقال بيري ، الذي كتب المقالات التي حُذفت الآن في الصحيفة اليهودية بصفته كاتبًا مستقلًا، لصحيفة صنداي تايمز إن الانتقادات كانت بدافع "الغيرة".

وعندما سُئل عن سبب قلة الأدلة على كتاباته السابقة، أجاب: "مقالاتي باللغة العبرية، يا عزيزتي".

وفي يوم الأحد، قال محرر صحيفة "جيه سي" جيك واليس سيمونز على قناة "إكس" إن "أسوأ كابوس بالنسبة لأي محرر صحيفة هو أن يخدعه صحفي".

وقال إن الصحيفة "قطعت كل العلاقات مع الصحفي المستقل المعني وتم الآن إزالة أعماله من موقعنا على الإنترنت".

واللافت أن الوثائق المكذوبة تورطت بها صحف أخرى أبرزها "بيلد" الألمانية، فيما نفت صحتها وسائل إعلام إسرائيلية على غرار صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قالت؛ إن المعلومات المنشورة تهدف إلى تضليل الرأي العام، مضيفة أنه من بين أكثر المزاعم المثيرة للجدل التي نشرتها "جويش كرونيكل"، هي أن زعيم حركة حماس يحيى السنوار، يستعد للانسحاب من قطاع غزة مع أسرى الاحتلال.

ولفتت إلى أن هذا الاقتراح قدمه أيضا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن وثائق التي نشرتها الصحيفة اليهودية تعد واحدة من العديد من التقارير المثيرة التي أعدها في الأشهر الأخيرة إيلون بيري.

وقامت الصحيفة بحذف كافة التقارير التي كتبها بيري سابقا، قائلة إن السيرة الذاتية التي قدمها على أنه صحفي مشكوك في صحتها، كما ذكرت أنها تحقق أيضًا في سيرة بيري الذي زعم أنه خدم كجندي كوماندوز خلال "عملية عنتيبي"، وأنه كان أستاذًا في جامعة "تل أبيب" لمدة 15 عامًا.

وقالت صحيفة "جويش كرونيكل": "على الرغم من أننا ندرك أنه خدم في قوات الدفاع الإسرائيلية، إلا أننا لم نكن راضين عن بعض ادعاءاته. ولذلك قمنا بإزالة قصصه من موقعنا على الإنترنت وأنهينا أي ارتباط بالسيد بيري".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحقيقًا فند فيه الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان، الوثائق التي نشرتها صحيفتا "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكل" البريطانية، مؤكدًا أنها كانت مشوهة، وتضمنت أكاذيب بهدف خدمة توجهات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تقف وراء تعطيل صفقة الأسرى.

وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن فحص الوثيقة المنشورة في بيلد أظهر أنها "ليست وثيقة صادرة عن رئيس حركة حماس يحيى السنوار على الإطلاق، أو مأخوذة من جهاز الكمبيوتر الخاص به، وفق ما زعمت الصحيفة الألمانية.

وأشار محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، إلى أن مطالعة الوثيقة الكاملة التي استندت "بيلد" إليها يظهر صورة معاكسة تمامًا، وهذه الوثيقة عبارة عن مقترح قدمه "المستوى المتوسط" في حماس وتطرق فيه إلى مسودة اتفاق جرى تقديمه إلى "إسرائيل"، في ظل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

والأهم من ذلك، يضيف بيرغمان، أن الجزء الرئيسي الذي يفترض أن صحيفة "بيلد" اقتبسته من نفس الوثيقة، والذي يقول إن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ليس له أصل في الوثيقة"!.

وأشار إلى، أن التلاعب بالوثائق "يثير أفكارًا جدية حول ما تم نشره في وسائل الإعلام العبرية طوال هذه الحرب".

ونقل التقرير عن مصدر إسرائيلي رفيع في دائرة الأسرى والمفقودين ومطلع على تفاصيل المفاوضات مع "حماس" حول صفقة تبادل أسرى، قوله حول النشر في "بيلد "إنه حتى بمصطلحات الآلة السامة (لدعم نتنياهو) التي عممت هذه التشويهات، فإن هذه الحملة كانت ضارة وشريرة وشيطانية بشكل خاص".

وأضاف المصدر أن مثالا على ذلك هو "تعميم وثائق مفبركة على وسائل إعلام أجنبية، كأنها باسم حماس أو كتلك التي زُيّفت بشكل خطير، وتقول إن حماس توشك على تهريب المحتجزين إلى إيران، كأنها من وثائق السنوار، هو تنكيل عبثي بعائلات الأسرى، وهذا كله من أجل تدعيم اعتبارات سياسية ضيقة وأنانية".

وأشار إلى، أنه "ينبغي عدم الاشتباه في أن نائب رئيس تحرير الصحيفة الأكثر انتشارًا في ألمانيا، والعضو الأكثر أهمية في المجموعة الإعلامية المؤثرة أكسل سبرينغر كان يعلم أنه كان جزءا من خدعة شريرة، ولكن النتيجة قاسية.. ليست وثيقة السنوار، ولا تعليمات حول كيفية إدارة المفاوضات، وليس قرار حماس بعدم التوصل إلى اتفاق".

وتضمن التقرير ذاته، الإشارة إلى ما رددته سارة نتنياهو خلال لقائها مع عائلات الأسرى الإسرائيليين الخبر الكاذب الذي نشرته صحيفة "جويش كرونيكال" البريطانية، وكأن "حماس" على وشك إخراج الأسرى من غزة إلى إيران واليمن، وهو خبر "يدعم عمليًا ادعاء نتنياهو بحظر الانسحاب من "محور فيلادلفيا" ولو لفترة قصيرة".بحسب الصحيفة العبرية.

وقال المصدر الإسرائيلي إن "مخاوف عائلات المحتجزين استندت بالطبع إلى صفر حقائق ومئة بالمئة كذب وتسميم".

ويصف جهاز الأمن "الإسرائيلي"، حملة نتنياهو بأنها "حملة تضليل تمارسها جهات إسرائيلية بشكل مخالف للقانون على الجمهور الإسرائيلي، ومن خلال تشويه معلومات مغلوطة".

وتطرق نتنياهو خلال اجتماع حكومته، الأحد، إلى وثيقة حماس المنشورة في "بيلد" بعد تزييفها، وبموجبها أن إستراتيجية حماس هي ممارسة ضغوط على عائلات الأسرى كي يمارسوا بدورهم الضغط على الحكومة الإسرائيلية، إلا أن التقرير أشار إلى أن خلاصة الوثيقة معاكسة تمامًا وصيغت بحيث تدعم رؤية "نتنياهو" ومزاعمه.