غانتس يهاجم نتنياهو: أولوياته مشوهة

هاجم رئيس معسكر الدولة في دولة الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، "رئيس الحكومة" بنيامين نتنياهو على خلفية الأخبار التي نشرت حول نية إقالة وزير الحرب يؤاف غالنت.

وقال بني غانتس الإثنين إن "انشغال نتنياهو بإقالة غالانت قبل المواجهة في الشمال يعكس سوء تقدير وأولويات مشوهة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين رئيس حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر محله.

وأضافت أن "دائرة نتنياهو (المقربة) تجري مفاوضات مع رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، ليحل محل غالانت".

نتنياهو وغالانت

وتتصاعد منذ فترة خلافات بين نتنياهو وغالانت بشأن احتمال شن حرب "واسعة" على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وحين نشرت هيئة البث هذا الخبر كان غالانت، وهو قيادي في حزب "الليكود" (يمين) بزعامة نتنياهو، يشارك في جلسة أمنية بمقر وزارة الدفاع بـ(تل أبيب).

ونفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله، عبر بيان، إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة".

كما نقلت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) عن مقربين من ساعر لم تسمهم إنه "لا يوجد جديد في الموضوع".

المصدر / فلسطين أون لاين