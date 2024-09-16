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الصّحة بغزة: 20 شهيدًا و 76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

16 سبتمبر 2024 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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فرق الدفاع المدني تنتشل أحد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي
غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزّة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ346 على قطاع غزة:

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 20 شهيدًا و 76 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41226 شهيدًا و95413 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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