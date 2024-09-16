"فضيحةٌ جديدة".. الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن مقتل 3 أسرى في غزّة

كشفت القناة 12 العبرية، أنّ جيش الاحتلال أبلغ عائلات 3 أسرى "إسرائيليين" بمسؤوليته عن مقتلهم يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الأسرى الثلاثة هم الرقيب رون شيرمان والعريف نيك بيزر والإسرائيلي إيلا توليدانو.

وأوضح تحقيق للجيش "الإسرائيلي" أن الأسرى الثلاثة كانوا محتجزين بنفق في جباليا شمالي قطاع غزة، وقد قتلوا جراء استنشاق الغاز الذي انتشر في النفق بسبب غارات الجيش.

وفي 10 سبتمبر/أيلول، أوضحت القناة 12 العبرية، أن ثلاثة أسرى قُتلوا في غزة، وتم انتشال جثثهم في ديسمبر (كانون الأول)، هم رون شيرمان (جندي) ونيك بيزر (جندي) وإلياهو توليدانو (مستوطن) – حيث قُتلوا في قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوضحت القناة: “في الشهر الماضي، جاء ممثلو الجيش الإسرائيلي إلى عائلات الأسرى الثلاثة، وقدموا لهم هذه النتائج، لكن الجيش الإسرائيلي كان على علم بهذه المعلومات منذ عدة أشهر، وقرر متابعتها وعدم نشرها”.

وتابعت: "مع مطالبة عائلات الأسرى الثلاثة القتلى بإجابات، “جاءت نتائج الفحوصات الإضافية التي ظهرت منها إجابة واضحة، قُتل الأسرى الثلاثة في هجوم للجيش الإسرائيلي، وتقرر عدم نشر ذلك”.

وأوضحت القناة: “في الشهر الماضي، جاء ممثلو الجيش الإسرائيلي إلى عائلات الأسرى الثلاثة، وقدموا لهم هذه النتائج، لكن الجيش الإسرائيلي كان على علم بهذه المعلومات منذ عدة أشهر، وقرر متابعتها وعدم نشرها”.

وأردفت: “قرر كبار المسؤولين في الجيش، وبينهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، عدم نشر هذا الأمر للعامة”.

وكانت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس سبق أن أكدت مقتل عدد من الأسرى والمحتجزين "الإسرائيليين" بقطاع غزة جراء القصف "الإسرائيلي".

كما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنه قتل 3 من جنوده الأسرى في حي الشجاعية في غزة عن طريق الخطأ.



