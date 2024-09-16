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رابط تسجيل أضرار المركبات المتضررين من الحرب

16 سبتمبر 2024 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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وزارة النقل والمواصلات دعت المواطنين لحصر أضرار المركبات وغيرها في قطاع النقل نتيجة الحرب

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مؤخرا، للمواطنين في قطاع غزة عن فتح الباب لتسجيل الأضرار المتعلقة في قطاع النقل والمواصلات المتمثلة في المركبات والكراجات ومحال قطع الغيار، ومعارض السيارات وغيرها من المهن ذات العلاقة.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بداية لحصر الأضرار الناتجة عن اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة.

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ودعت الوزارة المواطنين للتسجيل في صفحة الوزارة لحصر الأضرار الخاصة بهم في قطاع النقل والمواصلات.

بإمكان المواطنين تسجيل كافة الأضرار ضمن السياقات الواردة أعلاه في الخبر عبر الرابط التالي اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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