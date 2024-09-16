"الثّالثة خلال أسبوع".. القوّات اليمنية تُسقط طائرة عسكرية أمريكية في محافظة ذمار

صنعاء/ فلسطين اون لاين

أكد الناطق العسكري باسم القوّات المسلّحة اليمنية يحيى سريع، اليوم الإثنين، أن بلاده لا تزال تواصل تصدّيها للعدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ وتحركاتِه العسكريةِ المعادية.

وقال سريع في بلاغ عسكري، "نجحتْ دفاعاتُنا الجوية في إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظة ذمار حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية، وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع".

وتعد هذه الطائرة هي الثالثةُ خلالَ أسبوع والعاشرةُ من هذا النوع، والتي تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطِها في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا لغزة، وفقًا لسريع.

وأوضح سريع أن القوات المسلحةَ اليمنيةَ ومعَها كلُّ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ الصامدِ المجاهدِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ بعملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ في البرِّ والبحر.

وشدد على أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا عندَ وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.