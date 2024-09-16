فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حمدان: قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وأمريكا تبرّر تملّص الاحتلال من أي التزام في صفقة التّبادل

الخارجية "الإسرائيلية" تنشر بيانًا حول قضية اعتقال نتنياهو وغالانت ثم تحذفه.. كيف علّقت على فضيحتها؟!

رئيس حزب العمل الإسرائيلي: نتنياهو مجرم

شق الطرق.. سياسة (إسرائيل) لتغيير معالم غزة وتهجير سكانها

"الثّالثة خلال أسبوع".. القوّات اليمنية تُسقط طائرة عسكرية أمريكية في محافظة ذمار

الشوا لـ"فلسطين أون لاين": غزّة تمر بأسوأ مراحل "الكارثة الإنسانية" والمطلوب إنقاذها عاجلًا

"الدُّروع البشرية" .. جريمة "إسرائيلية" متكررة أمام المؤسسات الأممية والدولية

الطفل "إسلام النّبيه".. مُصاب بسرطان الدّم و"المجاعة" تفاقم حالته الصحية

على أبواب الشّتاء.. ترميم الخيام المهترئة يُرهق كواهل النّازحين

"المدُّ البحري" يدقُّ ناقوس خطر الشّتاء على خيام النّازحين في خان يونس

"الثّالثة خلال أسبوع".. القوّات اليمنية تُسقط طائرة عسكرية أمريكية في محافظة ذمار

16 سبتمبر 2024 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
صنعاء/ فلسطين اون لاين

أكد الناطق العسكري باسم القوّات المسلّحة اليمنية يحيى سريع، اليوم الإثنين، أن بلاده لا تزال تواصل تصدّيها للعدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ وتحركاتِه العسكريةِ المعادية.

وقال سريع في بلاغ عسكري، "نجحتْ دفاعاتُنا الجوية في إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 في أجواءِ محافظة ذمار حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية، وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع".

وتعد هذه الطائرة هي الثالثةُ خلالَ أسبوع والعاشرةُ من هذا النوع، والتي تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطِها في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسنادًا لغزة، وفقًا لسريع.

وأوضح سريع أن القوات المسلحةَ اليمنيةَ ومعَها كلُّ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ الصامدِ المجاهدِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ بعملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ في البرِّ والبحر.

وشدد على أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا عندَ وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة