حمدان: قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وأمريكا تبرّر تملّص الاحتلال من أي التزام في صفقة التّبادل

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أنّ الحركة لا تزال تحتفظ بقدرة عالية على الاستمرار في معركة "طوفان الأقصى".

وأوضح حمدان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في إسطنبول، أن قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل ستكون أكثر قدرة على الإبداع في قادم الأيام.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تبذل جهودًا كافية لإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تقديم تنازلات من شأنها أن تضع حدًا لإراقة الدماء، بل تحاول أن تبرر تملص الجانب "الإسرائيلي" من أي التزام".

وأكد أن "إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها”، مضيفًا أن الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة يتمثل في عقد صفقة للتبادل".

وحول الهجوم اليمني على "إسرائيل"، أمس الأحد، قال حمدان إنّ الهجوم أظهر محدودية قدرة "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي الذي تتباهى به كثيرًا.

واعتبر الهجوم بمنزلة "رسالة تقول لكل المنطقة أن "إسرائيل" ليست كيانًا محصنًا… حتى "إسرائيل" بقدراتها وتقنياتها ليست قادرة على منع الوصول إليها وإصابتها".

وتابع أنّ "إمكانية أن يتطور الفعل المقاوم ضد الكيان الصهيوني جادة وحقيقية وليست شيئا من الأوهام أو من الآمال غير القابلة للتحقيق".

كما كرّر حمدان موقف حماس -التي اعتبرت أن عملية "الكرامة" التي نفذت في وقت سابق من الشهر الحالي وأطلق خلاله الشهيد الأردني ماهر الجازي النار على 3 حراس إسرائيليين عند معبر حدودي وقتلهم- يعكس غضبًا واسع النطاق تجاه "إسرائيل" في المنطقة.