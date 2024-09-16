الخارجية "الإسرائيلية" تنشر بيانًا حول قضية اعتقال نتنياهو وغالانت ثم تحذفه.. كيف علّقت على فضيحتها؟!

نشرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" عن طريق الخطأ، أمس الأحد، بيانًا يدين إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارها بعد.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، ، إن وزارة خارجية الاحتلال نشرت بيان إدانة لقرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ثم حذفته.

وأوضحت كاتبة الخبر في هيئة البث يارا شابيرا، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الخارجية نشرت بيان الإدانة لفترة قصيرة على موقعها الإلكتروني، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وفي 20 مايو/أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تسريع إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت.

وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى "قلق كبير في "إسرائيل" من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن "إسرائيل" تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة"؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، تعرّضه لضغوط من بعض زعماء العالم لمنعه من إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، قائلاً إنّ العديد من الرؤساء "نصحوه وحذّروه من السير في مقاضاة الضالعين بجرم الإبادة في قطاع غزة".

تجدر الإشارة إلى أنّه، في أيّار/مايو الماضي، أرسلت مجموعة من الأعضاء الجمهوريين المؤثّرين في مجلس الشيوخ الأميركي رسالةً إلى خان، تحذره فيها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، ومسؤولين "إسرائيليين" آخرين، وتهدده بـ"عقوباتٍ صارمة" إذا فعل ذلك.

