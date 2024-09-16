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بالصور شهيدٌ في طوباس ومواجهاتٌ في نابلس والخليل

16 سبتمبر 2024 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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ارتقى فجر اليوم الاثنين، الشاب سيف أبو دواس، متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال مركبة الأسبوع الماضي في طوباس.

والشهيد أبو دوّاس هو أحد قادة الكتيبة بطوباس ومطارد للاحتلال "الإسرائيلي"، وكان قد أصيب بجراح خطيرة جراء استهداف مركبة كان يستقلها قبل أيام.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، صباح اليوم، الإضراب العام والشامل حدادا على روح الشهيد أبو دواس.

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وشهدت محافظة طوباس خلال الأسابيع والشهور الأخيرة عدة عمليات اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاومين عبر قصف مركباتهم أو بإطلاق النار المباشر اتجاههم.

وفي نابلس، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال انسحاب قوات الاحتلال من مخيم بلاطة شرق نابلس الذي شهد اشتباكات ومواجهات واقتحامات للبيوت واعتداءات على الأهالي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية صرة، جنوب غرب نابلس، فيما انتشر الجنود في مخيم العين غرب المدينة وداهموا عددًا من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس، بعدد من الدوريات، وداهمت بعض المنازل فيها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وذلك بعد احتجازهم لساعات.

 في الخليل، أفادت مصادر محلية بلأن محموعة من الشبان استهدفوا البرج العسكري لجيش الاحتلال على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بعبوة محلية الصنع.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء فيها، واعتقلت الشاب محمد فريج من منزله بشارع النفق جنوب المدينة، فيما اعتدت بالضرب المبرح على أحد المواطنين.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد دار موسى من بلدة دير عمار، كما داهمت عمارة سكنية خلال اقتحام حي المصايف في المدينة.

#الحرب على غزة #اقتحام الضفة #طوفان الأقصى #شهيد في طوباس

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