مجازر مروّعة في النّصيرات وغزّة.. "الإبادة الجماعيّة" تدخل يومها الـ 346

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 346 على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41206شهيداً و 95337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال خلال الساعات الناضية قصفه وتدميره لعدة مناطق، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 9 شهداء وأصيب أكثر من 15 مواطنًا، بقصف الاحتلال منزلًا لعائلة القصاص في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات.

ونسفت قوات الاحتلال، مبان سكنية شمال شرق مخيم البريج، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر"، النار على ساحل النصيرات.

في مدينة رفح، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال الحربي غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي من الدبابات على حي الجنينة شرقي المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، صباح اليوم، منزلًا سكنيًا لعائلة "أبو شعر" في محيط ثلاجات زغلول شمالي رفح.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال عقب استهدافه منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة :بهلول" في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وليلة الأحد/ الإثنين، ارتقى 6 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بصل"جنوب مسجد الشمعة، بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.