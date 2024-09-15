أبو عبيدة: العملية الصاروخية اليمنية نقلة نوعية بمعركة "طوفان الأقصى"

غزة/ فلسطين أون لاين:

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن طبيعة السلاح المستخدم ونوعية الهدف الذي استهدفته القوات المسلحة اليمنية تمثل نقلة نوعية ستؤثر بشكل كبير على مسار معركة "طوفان الأقصى".

وأضاف الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في تغريدات له عبر منصته الرسمية على موقع "تيليغرام": "نبارك العملية النوعية التي استهدفت هدفًا عسكريًّا بالقرب من "تل أبيب"، ونتقدم بالشكر للشعب اليمني العزيز على وقفته المشرفة إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل دعم القضية الفلسطينية."

وأكد "أبو عبيدة" أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يزال غارقًا في وحل غزة وفشل حتى اليوم في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، هو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة.

وأشار إلى أن أي خطوة غبية في هذا الاتجاه ستؤدي إلى كارثة محققة يقود إليها نتنياهو كيانه المهترئ.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط (إسرائيل) من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة قرب تل أبيب.

وأوضح جيش الاحتلال أن الصاروخ قطع نحو ألفي كيلومتر، واستغرق تحليقه نحو 15 دقيقة واخترق الأجواء من الحدود الشرقية.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط (إسرائيل)، فدفع ذلك السكان إلى المسارعة بالاحتماء.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 9 إسرائيليين أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

المصدر / فلسطين أون لاين