في قطاع غزَّة.. 3 مجازر "داميَّة" خلال يوم واحد ترفع حصيلة الشهداء إلى 41206

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 24 شهيدًا و57 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كمت وأفاد التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، أن عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 345 على القطاع، وصل إلى 41 ألفًا و206 شهداء، و95 ألفا و337 مصابا.

وأضافت، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وفي وقت سابق، أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة “شهداء الزيتون” التي تؤوي نازحين جنوب شرقي غزة إلى 5 بينهم طفلان وسيدة.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في بيان، “5 شهداء بينهم طفلان وسيدة وعدد من الجرحى بينهم إصابات خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي على مدرسة شهداء الزيتون الواقعة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة”.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني في حصيلته الأولية للقصف، تم “انتشال شهيد و6 إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة شهداء الزيتون”.

وفجر الأحد، نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان ويقصف أخرى بمنطقة المواصي غربي مدينة رفح.

واستشهد ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.