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اندلاع حريق بمصنع إسمنت إسرائيلي تزامنا مع سقوط صاروخ من اليمن

15 سبتمبر 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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اندلاع حريق بمصنع إسمنت إسرائيلي تزامنا مع سقوط صاروخ من اليمن
الناصرة/ فلسطين أون لاين:

قالت قناة عبرية، إن حريقا اندلع في مصنع لإنتاج الإسمنت وسط فلسطين المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، تزامنا مع سقوط الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من اليمن، صباح الأحد.

ونقلت القناة (14) الخاصة، عن قوات الإطفاء والإنقاذ، أن حريقا اندلع في مصنع "نيشر" في الرملة.

وأضافت: "بحسب بيان الإطفاء، فإنه في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا، وبنفس توقيت تفعيل أجهزة الإنذار في عموم البلاد، ورد بلاغ يفيد باندلاع حريق في سير ناقل (للبضائع) بطول حوالي 800 متر وارتفاع حوالي 15 متراً في مصنع نيشر في الرملة الذي ينتج الإسمنت".

وأضافت القناة أنه "يجري حاليا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق".​​​​​​​

وكانت جماعة "الحوثي" في اليمن، أعلنت في وقت سابق، أنها قصفت هدفا عسكريا في يافا وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بصاروخ باليستي تجاوز أكثر من 2000 كيلومتر.

وقال المتحدث العسكري للجماعة اليمنية يحيى سريع في بيان متلفز: "قواتنا الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا بفلسطين المحتلة".

وأكد أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي، قطع مسافة تقدر بـ 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة، ونجح في الوصول إلى هدفه، وأخفقت دفاعات العدو (الإسرائيلي) في اعتراضه والتصدي له".

وأشار إلى أن "عوائق الجغرافيا (المسافات البعيدة) والعدوان الأمريكي البريطاني، ومنظومات الرصد والتجسس والتصدي لن تمنع اليمن من نصرة فلسطين".

 

المصدر / وكالات
#حريق #غزة #صاروخ اليمن #اسمنت نيشر

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