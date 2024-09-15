"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع عسكرية شمال (إسرائيل)

بيروت/ فلسطين اون لاين:

أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، استهداف 3 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

وقال الحزب في بيان صحفي، إنه استهدف مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وأضاف أن الاستهداف "جاء رداً على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

وأكد الحزب أن عناصره قصفوا "منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية الإسرائيلي بمحلقة (مسيرة) انقضاضية، وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".‏

وأشار إلى أن مقاتليه قصفوا "تموضعا لجنود ‏العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية، وحققوا فيه إصابات مؤكدة".‏

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق الأحد، رصد إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات شمال البلاد، سقط بعضها في مناطق مفتوحة ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وشهدت حدود إسرائيل مع لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تزامنا مع تهديدات تل أبيب بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين