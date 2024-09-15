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رئيس حزب العمل: حكومة "الصفر الفاشل" تجرنا لحرب أبدية

15 سبتمبر 2024 . الساعة 09:58 بتوقيت القدس
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رئيس حزب العمل: حكومة "الصفر الفاشل" تجرنا لحرب أبدية
الناصرة/ فلسطين أون لاين:

هاجم رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان اليوم الأحد حكومة بنيامين نتنياهو ووصفها بـ"حكومة الصفر الفاشل" عقب سقوط صاروخ من اليمن قرب تل أبيب.

وقال جولان في تغريدة على منصة (أكس) "بدلا من أن تغلق حكومة الصفر الفاشلة جبهات القتال تجرنا إلى حرب أبدية وصراع داخلي يقودنا إلى الهاوية".

وأضاف "الضغط الشعبي الذي لا هوادة فيه هو الذي سيسقط الحكومة وعلينا أن نتظاهر كل يوم".

في المقابل، أكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله (الحوثيين) أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية فشلت باعتراض الصاروخ اليمني، مشددا على أنه بلغ هدفه.

وأضاف أن عمق الاحتلال أصبح مكشوفا بالكامل أمام القوات المسلحة اليمنية (الحوثيين)، قائلا إن مسيّراتهم وصلت سابقا إلى إسرائيل والآن تصل الصواريخ دون اعتراض، متوعدا الاحتلال بأن "المستقبل يخفي الكثير"، وفق تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الإبادة #الصفر الفاشل #حرب أبدية

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