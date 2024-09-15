حرب الإبادة تدخل يومها الـ 345.. شهداء في مجازر الاحتلال المتواصلة بقطاع غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 345 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41182 شهيداً و 95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد آخر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال خلال الساعات الناضية قصفه وتدميره لعدة مناطق، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بمخيم النصيرات، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، فجر اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة "سويدان" في محيط بركة أبو راشد أول شارع مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال غزة.

وشنت صباح اليوم طائرات الاحتلال غارة على شمال غزة، وقصفت مدفعيته شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح

وُسمع دوي انفجارات في منطقة العزبة جنوب مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استهدف قصف إسرائيلي بيت حانون شمال غزة، فيما شن طائرات الاحتلال غارة على مخيم جباليا شمال غزة.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، النار من آليات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم، شمال غرب رفح.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، غارة على محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل إنارة فوق منطقة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد شمالي القطاع.

كما أطلقت طائرات "كواد كابتر" النار بكثافة في محيط دوار النجمة والعودة وسط رفح، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واندلع حريق بمنزل لعائلة "أبو معلا"؛ جراء قصف مدفعي للاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة أملية، استشهد 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم 6 أطفال في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ صباح السبت.

جاء ذلك في بيان إحصائي يومي صدر عن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة محمود بصل، قال فيه إن 26 فلسطينيا ارتقوا بغارات إسرائيلية في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي تفصيله لأعداد الشهداء ، ارتقى شهيدان "نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة".

وأما في مدينة غزة، استشهد، بحسب الدفاع المدني، 21 فلسطينيا في 3 غارات متفرقة، استهدفت الأولى منزلا يعود لعائلة "بستان" في حي التفاح (شرق) ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 سيدات.

أما الغارة الثانية، فاستهدفت مدرسة "شهداء الزيتون" بحي الزيتون (جنوب شرق) وأسفرت عن ارتقاء 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة.

فيما ارتقى بالغارة الثالثة، التي كانت قريبة من مدرسة دار الأرقم (شمال غرب)، نحو 5 مواطنين.

وفي المحافظة الوسطى، أوضح بصل، أن فلسطينيين على الأقل قُتلا بقصف إسرائيلي.

وقال عن ذلك: "شهيدان نتيجة قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وشهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة شيحة شمال مخيم النصيرات (دون تحديد عددهم)".

وفي محافظة خان يونس جنوب، أوضح بصل، أن فلسطينيا استشهد نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار (غرب).

وبدعم أمريكي مطلق، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.