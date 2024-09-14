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لإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم".. عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" والقدس المحتلة

14 سبتمبر 2024 . الساعة 22:05 بتوقيت القدس
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لإعادة جميع الأسرى إلى منازلهم".. عشرات الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" والقدس المحتلة
وكالات/ فلسطين أون لاين

يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في "تل أبيب" والقدس المحتلة، ومناطق متفرقة من فلسطين المحتلة، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

من جهتها قالت هيئة البث العبرية، إن متظاهرين يقطعون الطريق ويؤخرون خروج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منزله وموكبه يغادر بعد إخلاء المكان.

ويتهم المتظاهرون نتنياهو بعرقلة التوصل لوقف لإطلاق النار وعقد صفقة لإطلاق الأسرى، بعد إصراره على سيطرة الاحتلال على "محور فيلاديلفيا"، وبهدف "إحباط صفقة قد تهدد سلامة حكومته اليمينية".

وطالب الآلاف من المتظاهرين، باتفاق لإطلاق سراح الأسرى، وعملوا على قطع الطريق أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة.

#مظاهرات تل أبيب

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