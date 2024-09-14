صواريخ من قطاع غزَّة تفاجئ المصطافين على شواطئ مدينة "عسقلان" المحتلة (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

فاجأت صواريخ المقاومة من قطاع غزّة المصطافون على أحد شواطئ عسقلان بالصواريخ التي حاولت القبة الحديدية التصدي لها، ووثقت كاميرا لحظات الفزع التي عاشها المصطافون، بينما سُمعت صفارات الإنذار تدوي في محيط المنطقة.

وقصفت المقاومة الفلسطينية مدينة عسقلان في غلاف غزة وتحصينات عسكرية إسرائيلية في محور نتساريم وسط القطاع.

فاجأت المصطافين على الشواطئ.. إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من شمال #غزة واعتراض واحدة منهما فوق عسقلان pic.twitter.com/JXuTokqFyY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2024

وأفادت مصادر محلية، بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

ومع انطلاق الصواريخ من القطاع، دوت صفارات الإنذار في المدينة التي تبعد مسافة 56 كيلومترا عن "تل أبيب".

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي دوي صفارات الإنذار وتدخل القبة الحديدية للتصدي للصواريخ التي أطلقت من غزة.