السيد الحوثي: أكثر من 700 غارة للتحالف لم تفد في ردع عمليات قواتنا المسلحة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على أنّ أهم ما يشهد على فاعلية الجبهة اليمنية، وعملياتها المتواصلة إسناداً لقطاع غزة، هو الإعلان الأميركي عن مغادرة حاملة الطائرات الأميركية "يو أس أس روزفلت" المنطقة، وإعادتها "بالتهريب" عبر المحيط الهندي وليس عبر البحر الأحمر.

وجدّد تأكيده أنّ جبهة اليمن في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدّس" مستمرة بكلّ فاعلية وتأثير، رغم قيام التحالف الدولي بأكثر من 700 غارة وقصف بحري، "لم تفده في الحد من العمليات العسكرية، في البحار، أو تنجح في ردعها وتوقفها".

كذلك، أشار السيد الحوثي، إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي شريك الاحتلال الإسرائيلي، في "كل ما يجري في فلسطين المحتلة"، مؤكداً أن "الجبهة الإسرائيلية والأميركية مشتركة"، حيث تمارس الولايات المتحدة أعمالاً عدائية، "وما كان للإجرام الإسرائيلي أن يستمر بهذا المستوى لولا الدور الأميركي، الذي يقدّم نفسه أيضاً كوسيط".

وفي السياق نفسه، دان السيد الحوثي، موقف بعض الحكومات والأنظمة العربية والزعماء "المتواطئ مع العدو الإسرائيلي والمتعاون معه" لاستهداف الشعب الفلسطيني.

وندّد بغياب التحرّكات بعد 12 شهراً من العدوان على قطاع غزة، "لا تحت عناوين العروبة والقومية ولا تحت العناوين السياسية".

وقال إن " العرب لم تحرّكهم التزامات جامعة الدول العربية ولا مقرّرات المؤتمرات الرسمية"، مضيفاً أن "المسلمين لم يتحرّكوا في اتجاه موقف جماعي حازم".

في المقابل، أشاد بعملية الشهيد ماهر الجازي في الأردن، واصفاً إيّاها "بالفردية وبسلاح بسيط، لكنها كانت ذات أثر كبير على العدو الإسرائيلي"، وبشّرت أنه "لا يزال هناك عرق ينبض في أوساط شعوب هذه الأمة بالإحساس بالمسؤولية الإنسانية والواجب المقدّس تجاه فلسطين".

وقال إن الشهيد الجازي "اقتفى آثار أبطال معركة القسطل على أبواب القدس بسلاحهم الخفيف في معركة الكرامة الشهيرة للدفاع عن الأردن".

كما أشاد بعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، و"الساخنة على الدوام" حيث لا تتوقّف صليات الصواريخ والقذائف المنهمرة منها، على الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في كل يوم.

ودعا زعيم الجماعة: "الشعب اليمني إلى احتشاد واسع في كل الساحات والمحافظات للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، غدًا الأحد".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ أكثر من 11 شهرا، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".