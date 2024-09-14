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بعد 40 عاماً من الاعتقال.. استشهاد الفدائي الفلسطيني عماد عمران داخل زنزانته في النمسا

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بعد 40 عاماً من الاعتقال.. استشهاد الفدائي الفلسطيني عماد عمران داخل زنزانته في النمسا

14 سبتمبر 2024 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
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بعد 40 عاماً من الاعتقال.. استشهاد الفدائي الفلسطيني عماد عمران في النمسا
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر فلسطينيّة، السّبت، استشهاد الأسير الفلسطينيّ عماد عمران المعروف بـ "توفيق شوفالي"، وذلك داخل زنزانته في سجن كريمس بالنمسا (أمس) الجمعة.

وشوفالي من قرية بورين جنوبيّ نابلس (شمال الضفة الغربيّة) شارك في المعارك خلال التصدي لاجتياح بيروت عام 1982، وردًا على مجزرة صبرا وشاتيلا، شارك في تنفيذ عملية مطار فيينا التي استهدفت شركة "العال" الإسرائيلية عام 1985.

والتحق توفيق شوفالي في شبابه ضمن صفوف الثورة الفلسطينية، وشارك في المعارك خلال التصدي لاجتياح بيروت عام 1982.

وردًا على مجزرة صبرا وشاتيلا، شارك في تنفيذ عملية مطار فيينا التي استهدفت شركة "العال" الإسرائيلية عام 1985، وكان يبلغ من العمر حينها 20 عامًا، وأصيب خلال العملية بجراح وأسرته السلطات النمساوية التي حكمت عليه بالسجن المؤبد.

بعد اعتقاله أُضيف إلى حكمه 19 عاماً إضافية، لمشاركته في أحداث التمرد بسجن غراتس كارولاو النمساوي، غير أنه قد تمكن من الهرب عام 1995 وأضافت بحقه أحكاماً إضافية، حتى توفي مساء أمس الجمعة بعد قرابة 40 عاماً بالاعتقال.

#الفدائي عماد عمران

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