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بـ "6 عبوات ناسفة".. القسام: أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال خلال العدوان على طولكرم

14 سبتمبر 2024 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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بـ "6 عبوات ناسفة".. القسام: أوقعنا قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال خلال العدوان على طولكرم
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تمكنها من إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري نشرته يوم السبت عبر منصة "تليغرام": "بعد عودة الاتصال مع مجاهدينا.. أكد المجاهدون تفجير 6 عبوات بآليات العدو خلال الاجتياح الأخير لمحافظة طولكرم، وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح".

وعصر الخميس الماضي، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة ومخيم طولكرم، بعد عدوان استمر ثلاثة أيام، خلّف خمسة شهداء، بينهم فتاة، إلى جانب عدد من المعتقلين.

وتخلل الاجتياح العسكري لطولكرم اشتباكات مسلحة بين مقاومين من أجنحة المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها تفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار باليات الاحتلال.

#الضفة

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