تسجيل المساعدات والإغاثة الإنسانية (مدينة غزة والشمال)

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إطلاق رابط لتسجيل المساعدات والإغاثة الإنسانية لأهالي غزة وشمال القطاع.

وأكدت الوزارة أن تعبئة هذا النموذج لا يعني بالضرورة حصولك على المساعدة الغذائية تلقائيًا ولكنه يضمن تسجيل بياناتك لعمليات الاستلام والتوزيع المستقبلية.

كما وأكدت أن مساعدة الأهالي إن تحصل عليها من مخازن وزارة التنمية أو مخازن الوكالة أو أي المؤسسات الأخرى بمثابة استلام من الجميع ولن تتكرر المساعدة في ذات دورة التوزيع.

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وأشارت إلى أن البيانات الخاصة بحالات الأسر المتضررة مصدرها وزارة الاشغال وليس وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوردت الوزارة رابطا للتسجيل والاستفادة، اضغط هنا.

وأوردت الوزارة رابطا للتسجيل والاستفادة، اضغــط هنـــا.

المصدر / فلسطين أون لاين