رابط تسجيل أيتام غزة من جمعية الوئام

أعلنت جمعية الوئام، عن بدء تسجيل الأطفال الأيتام في قطاع ضمن انطلاق برنامج شامل لرعاية وكفالة أيتام الحرب على غزة 2023-2024.

ونوهت الجمعية إلى أنه أصبح متاحا الآن تسجيل أيتام العدوان على قطاع غزة لغير المسجلين في الجمعية والمتواجدين في جنوب قطاع غزة، وذلك من خلال رابط التسجيل المرفق والضغط على استمارة تسجيل طفل يتيم وتعبئة البيانات المطلوبة.

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وبالنسبة للمتواجدين في شمال قطاع غزة، ذكرت الجمعية بأنه بإمكانهم التوجه إلى نقطة التسجيل الكائن في شمال قطاع غزة، معسكر جباليا، مدرسة أبو الحسين للبنات.

وأوردت الجمعية ملاحظات حول آلية التسجيل أولها بأن التسجيل للأطفال الأقل من 16 عاما، وعند التسجيل يطلب إرفاق المستندات، المتعلقة بشهاد ميلاد اليتيم، وصورة شخصية له، وصورة هوية ولي الأمر، إضافة لشهادة وفاة الأب.

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المصدر / فلسطين أون لاين