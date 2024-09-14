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رابط تسجيل أيتام غزة من التنمية الاجتماعية

14 سبتمبر 2024 . الساعة 14:23 بتوقيت القدس
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واجهة موقع وزارة التنمية الاجتماعية لتسجيل الأيتام

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن انطلاق برنامج شامل لرعاية وكفالة أيتام حرب غزة 2023-2024 وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.

ودعت الأهالي لتسجيل بيانات الأطفال حتى عمر 18 عاما، ضمن برنامج رعاية وكفالة الأطفال الأيتام جراء حرب غزة.

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وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة تقديم الخدمات المتكاملة للأيتام بما يمكنهم من العيش بكرامة ليصبحوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

ويقدم البرنامج الدعم لليتم حتى يبلغ عمر 18 عاما.

للاستفادة من الرابط وتسجيل الأيتام اضغــط هنــا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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