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تسجيل أيتام غزة (مؤسسة ساعد للتنمية)

14 سبتمبر 2024 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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من اعلان مؤسسة ساعد لتسجيل أيتام غزة

فتحت مؤسسة ساعد للتنمية، مؤخرا، باب التسجيل للاستفادة من كفالة أيتام حرب غزة التي تقدمها.

وحول طريقة التسجيل، والراغبين بالتسجيل من الأهالي، ذكرت أن التسجيل لجميع مناطق قطاع غزة، دون استثناء.

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وقالت إن التسجيل عبر الرابط أدناه لا يعني ضمان الكفالة، وأنه يرجى التأكد من قراءة جميع المعلومات قبل تقديم الطلب.

ولم تذكر المؤسسة أي شروط لتسجيل الأيتام،  سوى أن يكون اليتيم دون 12 عام، وأرفقت رابطا خاصا للتسجيل، للتسجيل والاستفادة اضغط هنا.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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