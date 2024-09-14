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الصّحة بغزة: 64 شهيداً و 155 إصابةً خلال الـ48 ساعةً الماضية

14 سبتمبر 2024 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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غزة- فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 344 تواليًا.

وقالت وزارة الصّحة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 64 شهيداً و 155 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 41182 شهيداً و 95280 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

#غزة

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