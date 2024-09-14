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تسجيل أيتام غزة (مؤسسة التعاون)

14 سبتمبر 2024 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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واجهة موقع مؤسسة التعاون لتسجيل الأيتام

أطلقت مؤسسة التعاون بالشراكة مع مجموعة بنك فلسطين لرعاية 20,000 طفل تيتموا نتيجة الحرب على غزة.

وذكرت مؤسسة التعاون إلى أن الهدف من ذلك تقديم الخدمات المتكاملة للأيتام بما يمكّنهم من العيش بكرامة ليصبحوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعاتهم وبناء مستقبل أفضل لهم.

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ويقدم البرنامج الدعم لليتيم حتى يبلغ عمر 18 عام، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الغذاء والملبس والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات التعليمية والتعليم المهني والحماية والدعم النفسي.

وذكرت المؤسسة أن التسجيل في برنامج رعاية أيتام غزة، لابد من تعبئة النموذج أدناه والذي ينشره "فلسطين أون لاين" عبر الرابط التالي اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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