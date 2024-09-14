فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط تسجيل المتضررين من الحرب 2023

لواء "إسرائيلي" يفجّر قنبلةً في وجه "نتنياهو": "إسرائيل" عالقة في غزّة وحيلةُ "فيلادلفيا"لا معنى لها

رابط تسجيل حالات بتر الأطراف

"ارتقى منذ لحظة اعتقاله".. الصّحة تؤكد استشهاد المُسعف حمدان أبو عنابة داخل معتقلات الاحتلال

الدّفاع المدني بغزة ينفي ما تداولته وسائل الإعلام حول استهداف مرفقًا خاصًا للتزّود بالسولار

"الجرذان والحشرات".. القتْل الصّامت الذي يفتك بحياة النّازحين

قائد وحدة 8200: فشلتُ في مهمّتي يوم 7 أكتوبر والأمر يتطلّب أكثر من مُجرّد "اعتذار"

بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

غالانت ومسؤولون أمنيون يبعثون رسالةً لنتنياهو: "احذْر إنها قنبلةٌ موقوتة على حافة الانفجار" ماذا يقصدون؟!

اعتداءات واعتقالات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

رابط تسجيل المتضررين من الحرب 2023

14 سبتمبر 2024 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
...
واجهة رابط تسجيل المتضررين من الحرب الإسرائيلية

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، مؤخرًا، رابطا لتسجيل المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023م-2024.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن نشر الرابط يأتي استكمالا لجهودها بجمع المعلومات الخاصة بالمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة وكذلك المتضررين في الضفة الغربية.

ودعت الوزارة المواطنين للتسجيل وتحديث البيانات لتتمكن من الوصول إليهم وتوفير المساعدات من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات.

وقالت الوزارة في بيانها: حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات من خلال الرابط التالي اضغــط هنــــــا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#قطاع غزة #غزة #متضرري الحرب #حرب غزة #حرب #الحرب على غزة #رابط تسجيل المتضررين من الحرب #متضررو الحرب #تسجيل المتضررين #المتضررين في حرب غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة