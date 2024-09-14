رابط تسجيل المتضررين من الحرب 2023

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، مؤخرًا، رابطا لتسجيل المتضررين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 2023م-2024.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن نشر الرابط يأتي استكمالا لجهودها بجمع المعلومات الخاصة بالمتضررين جراء الحرب على قطاع غزة وكذلك المتضررين في الضفة الغربية.

ودعت الوزارة المواطنين للتسجيل وتحديث البيانات لتتمكن من الوصول إليهم وتوفير المساعدات من خلال الرابط المرفق الخاص باستمارة المعلومات.

وقالت الوزارة في بيانها: حدثوا بياناتكم الآن لنتمكن من الوصول لكم وتوفير المساعدات من خلال الرابط التالي اضغــط هنــــــا.

المصدر / فلسطين أون لاين