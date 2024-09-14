رابط تسجيل حالات بتر الأطراف

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، مؤخرًا، نموذجًا لحصر حالات بتر الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي في قطاع غزة.

ودعت الوزارة المواطنين ممن لديهم حالات بتر في الأطراف وإصابات الدماغ والحبل الشوكي لضرورة التسجيل في الرابط المنشور.

وقالت الوزارة إن هذه الجهود تأتي بالشراكة مع برنامج التأهيل الجسدي باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتأتي لحصر أصحاب الإعاقة الدائمة والذين تعرضوا للإصابة بسبب الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.

خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية

ونوهت إلى أن الهدف من ذلك تقديم الخدمة المناسبة وكذلك الاستفادة من خدمات التأهيل وتركيب الأطراف الصناعية.

وحول آلية الاختيار والتسجيل، ذكرت الوزارة إن لديها فريق طبي مشكل لتقييم الحالات وفق المعايير الموضحة، وكذلك سيتم إرسال رسالة تحدد موعد ومكان تقييم الحالات المسجلة عبر الرابط اضغــط هنـــا.

ودعت الوزارة لضرورة إحضار التقارير الطبية والمستندات التالية (بطاقة الهوية أو بديل عنها كبطاقة الهوية المؤقتة أو جواز السفر أو مستخرج إثبات).

وتنتهي عملية التسجيل في 24 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنه لن يتم استقبال أي حالة غير مسجلة عبر الرابط.

المصدر / فلسطين أون لاين