"ارتقى منذ لحظة اعتقاله".. الصّحة تؤكد استشهاد المُسعف حمدان أبو عنابة داخل معتقلات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، استشهاد المسعف حمدان أبو عنابة داخل معتقلات الاحتلال، والذي تم اعتقاله مع عدد من زملائه وهو على رأس عمله من مجمع ناصر الطبي في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، ، "بحسب المعلومات التي وصلت‘ فإن المسعف أبو عنابة استشهد منذ اعتقاله، وتم إخفاء الأمر من قبل الاحتلال".

وناشدت وزارة الصّحة جميع المؤسسات الأممية والحقوقية ضرورة الكشف عن مصير عشرات الكوادر الصحية الذين تم اختطافهم من المستشفيات و هم يقومون بواجبهم الإنساني.

ونقلت مصادر صحفية عن أفراد عائلة الشهيد عنابة أنه اعتقل بتاريخ 2/12/2023، وهو على رأس عمله في قيادة سيارات الإسعاف لدى وزارة الصحة بغزة.

وقالت العائلة: "كان في مهمة لإجلاء بعض الجرحى من غزة عبر حاجز نتساريم، وتعرض للاعتقال والتعذيب ولم تعرف أي معلومة عنه".

فيما أكدت العائلة أنه وبحسب ما حصلت عليه من معلومات، إن حمدان أعدم في ذات اليوم الذي جرى فيه الاعتقال، وتعمد الاحتلال إخفاء المعلومات المتعلقة بارتقائه شهيدًا.

وطالبت العائلة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة ما حدث مع ابنها، ومتابعة ملف حمدان كونه ضمن طاقم المسعفين الذين يقدمون الخدمات الإنسانية من أجل إنقاذ الجرحى.