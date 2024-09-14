اعتداءات واعتقالات.. الاحتلال يُواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية مادما جنوب المدينة، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ، ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة منها، وإغلاق المحال التجارية في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد بعد اقتحام منزله في مخيم العين المدينة، في حين استهدف المقاومون جيش الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء اقتحام المخيم.

في الخليل، أُصيب فلسطيني جراء اقتحام قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوب المدينة، ونصبت قوات الاحتلال حاجزاً في قرية امريش جنوب دورا، وأوقفت مجموعة من الشبان، وصادرت هوياتهم الشخصية ومفاتيح مركبات فلسطينيين ثم انسحبت من المكان.

كما أطلق المستوطنون النار اتجاه الفلسطينيين في جبل عابد بمدينة دورا جنوب مدينة الخليل.

في قلقيلية، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة باقة الحطب شرقي المدينة، ونصبتالقناصة على أسطح عدة منازل في البلدة.