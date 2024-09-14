الإبادة الجماعية في يومها الـ 344.. مجزرة في حيّ التفاح وقصفٌ متواصل على خانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 344 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد آحر التطورات الميدانية لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فقد واصل الاحتلال خلال الساعات الناضية قصفه وتدميره لعدة مناطق، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى10 شهداء نصفهم من الأطفال وأُصيب آخرون في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال جرّاء قصفه منزلًا لعائلة "بستان" قرب مدرسة الشجاعية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأصيب 3 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال روضة العلياء في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا، كما أُصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزل لعائلة "الأشقر" في المخيم شمالي القطاع.

كما استهدف الاحتلال منزلًا لعائلة المقادمة في حي الفالوجا بمخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، قصفت طائرات الاحتلال مناطق شمال غربي النصيرات تزامنًا مع قصف مدفعي شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة "أبو غولة" غرب المخيم الجديد في النصيرات.

في خانيونس، ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون نتيجة قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خانيونس.

وشنت مروحية الاحتلال غارة على مناطق غربي مدينة خان يونس.

في رفح، واصلت قوات الاحتلال نسفها لعدة مناطق في مدينة رفح.